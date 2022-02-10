HDP Milletvekili Garo Paylan Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememe protestosuna katılacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videolarına bir yenisini daha eklemiş ve yüksek elektrik faturalarını eleştirmişti.

CHP lideri, eleştirilerinin yanında bu yüksek tutarlara tepki olarak zamların geri alınmasına kadar gelecek faturalarını ödemeyeceğini söylemişti.

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememe çağrısına destek VİDEO

"KILIÇDAROĞLU'NUN PROTESTOSUNA KATILIYORUZ"

Kılıçdaroğu'nun bu çıkışına HDP'den destek geldi.

TELE 1'de Fatih Ertürk'ün sunduğu Habere Doğru programına bağlanan HDP Milletvekili Garo Paylan, Kılıçdaroğlu'nun protestosuna katılacaklarını ssöyledi.

Paylan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz. Biz zaten ücretsiz olmasını savunan bir partiyiz. Bir önerimiz de var. Dün bir yasa teklifi sunduk. Tüm bu elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması lazım. Tüm istedikleri kâr. Oysa elektrik bir piyasa odağı olamaz. Elektrik bir ihtiyaçtır. Ve sosyal bir devlet yurttaşına ihtiyaç sınırına kadar elektriği ücretsiz olmalı. Bu zamlar geri alınmalıdır.” dedi.