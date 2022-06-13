HDP'den Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in adaylığına veto

Kandil'den aldığı talimatlarla politikasını belirleyen HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda kendi adayını çıkarma kararı aldı.

Türkiye'de seçim hazırlıkları başladı...

2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları günden güne daha da artarak devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in adaylıkta isimleri ön plana çıkarken, masaya dışarıdan destek veren ve Kandil'in Meclis'teki savunuculuğunu yapan HDP, masaya şerh düştü...

"Akşener ve Yavaş aday olursa kendi adayımızı çıkarırız"

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun haberine göre; HDP, PKK'nın talebi doğrultusunda 2 ismi veto etti.

Veto edilen bu isimler Mansur Yavaş ve Meral Akşener olurken; HDP, bu 2 ismin aday çıkarılması halinde seçimlere kendi adaylarıyla gideceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na tam destek

HDP daha önce de yaptığı açıklamada, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." ifadelerine yer vemişti.

HDP, Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktı