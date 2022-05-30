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    HDP'den Mansur Yavaş'a: İnşallah dese ne olur demese ne olur

    HDP'den Mansur Yavaş'a: İnşallah dese ne olur demese ne olur

    Van’da esnafla yaşadığı ’Selahattin Demirtaş’ diyaloğu sonrası tartışılan Mansur Yavaş, söylediğini kabul etmeyince HDP’nin tepkisiyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 09:08
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    CHP, geçtiğimiz hafta sonu Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenledi.

    Şehre gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'la bir esnaf arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

    "Demirtaş'ı da istiyoruz"

    Yavaş, kendisine "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" şeklinde seslenen esnafa "İnşallah" yanıtını verdi.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı.

    Selahattin Demirtaş'ı isteyen HDP'liye Mansur Yavaş'ın cevabı

    ABB: Yavaş konunun muhatabı değil

    Kamuoyuyla paylaşılan duyuruda, Yavaş'ın konunun muhatabı olmadığı aktarılırken, 'İnşallah' denmediği belirtildi.

    Olayın yankıları sürerken HDP cephesinden Yavaş'ın diyaloğuna ilişkin bir açıklama geldi.

    HDP den Mansur Yavaş a: İnşallah dese ne olur demese ne olur #1

    "Kürdistan gerçeğini kabul etmiyor, dese ne olur demese ne olur"

    HDP 25. ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, ABB'nin yaptığı açıklamaya yönelik, "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur.." ifadesini kullandı.

    HDP den Mansur Yavaş a: İnşallah dese ne olur demese ne olur #2

    Mansur Yavaş'ın sözcüsünden Selahattin Demirtaş açıklaması

    HDP den Mansur Yavaş a: İnşallah dese ne olur demese ne olur #3


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