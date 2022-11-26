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    HDP'den Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin: Asla oy vermeyiz

    HDP'den Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin: Asla oy vermeyiz

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a asla oy vermeyeceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 14:09
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    2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefet partilerindeki adaylık bilmecesi yeni bir boyut kazanıyor.

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dillendirilirken İyi Parti cephesinde Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıkartılıyor.

    Hal böyleyken ittifakın gizli ortağı HDP'den altılı masayı karıştıracak bir açıklama geldi.

    "Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla oy vermeyiz"

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Mansur Yavaş'a oy vermeyeceklerini belirtti.

    Bakırhan net bir şekilde, "Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz." ifadelerini kullandı.

    HDP den Mansur Yavaş ın adaylığına ilişkin: Asla oy vermeyiz #1

    "Ankara Belediye Başkanı bize ters düşen bir aday"

    BirGün'e konuşan Bakırhan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili henüz Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bir tartışmaya girmedik. Ama neden sol, sosyalist, demokrat çevreler iki kötü arasında seçim yapmak zorunda kalsın? Kendi adayımızı çıkarırız. Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Asla ve kat’a ilkelerimizle ters düşen bir adaya oy vermeyiz." ifadelerini kullandı.

    HDP den Mansur Yavaş ın adaylığına ilişkin: Asla oy vermeyiz #2


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