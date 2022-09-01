HDP'den Mansur Yavaş'ın ve Meral Akşener'in adaylığına itiraz

HDP bir kez daha, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda 6'lı masaya destek vermeyeceğini duyurdu.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler sahaya indi.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tekrar açıklanırken, 6'lı masa etrafında toplanan Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

Adaylık için ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile mücadele ederken, bir diğer ismi konuşan kişi de İyi Parti Lideri Meral Akşener...

Cumhurbaşkanlığı adaylığına çıkarılacak isim henüz netleşememişken, masaya gizliden destek veren HDP ise adaylığı konuşulan bazı isimler için şerh düştü.

Veto edilen bu isimler Mansur Yavaş ve Meral Akşener olurken; HDP, bu 2 ismin aday çıkarılması halinde seçimlere kendi adaylarıyla gideceklerini belirtti.

Konuyla ilgili ise HDP kanadından bir açıklama daha geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefete “ortak aday” çağrısında bulundu.

Partinin daha önceki açıklamalarından geri adım atmadığını belirten Sancar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Kararımız belli"

"İsimleri hiçbir şekilde konuşmayacağımızı sürecin en başından bu yana söyledik. Bu, arabayı atın önüne koşmaktır, biz ise atı arabanın önüne yerleştirmek için uzun süredir hem demokratik olgunluğun gereklerine uygun bir tutum sergiliyoruz hem de ilkeler konusunda kararlı bir yol izliyoruz. Seçimlerde başvuracağımız yöntem, yaklaşık bir buçuk yıldır bellidir. Kamuoyu ile paylaştığımız 27 Eylül 2021 tarihli 11 maddelik deklarasyon metnimiz de ortadadır.

"O isimlere destek vermemiz söz konusu değil"

Diğer muhalefet partilerine bu çerçevede açık diyalog ve doğrudan müzakere yöntemiyle ortak aday konusunda mutabakat arayışı çağrısı yapıyoruz. Aynı şekilde, seçimler sonrasında yeniden yapılanmayı veya yeni başlangıcın temel unsurlarını müzakere edelim diyoruz. İsim tartışması tuzaklarla doludur. Ama şunu söylemekte beis görmüyorum: Deklarasyonumuzda ilan ettiğimiz ilkelerle bağı olmayan ve olamayacak bir isme destek vermemiz söz konusu olmaz."