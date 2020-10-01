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- HDP'den Meclis bahçesinde oturma eylemi
HDP'den Meclis bahçesinde oturma eylemi
Kobani olayları nedeniyle yapılan operasyonlardan rahatsız olan HDP'li vekiller, Meclis açılışına katılmadı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 14:26
- Güncelleme : 01.10.2020 - 14:26
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kobani soruşturmasının partilerine yönelik “siyasi intikam” operasyonu olduğunu belirterek, gözaltındaki siyasetçilerin keyfi bir şekilde tutulduğunu söyledi ve vekilleri protestoya davet etti.
BAHÇEYE OTURDULAR
Bu açıklamanın ardından alkış eşliğinde yürüyen HDP'liler, TBMM Genel Kurulu'na katılmayarak Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.