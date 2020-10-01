Kobani olayları nedeniyle yapılan operasyonlardan rahatsız olan HDP'li vekiller, Meclis açılışına katılmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kobani soruşturmasının partilerine yönelik “siyasi intikam” operasyonu olduğunu belirterek, gözaltındaki siyasetçilerin keyfi bir şekilde tutulduğunu söyledi ve vekilleri protestoya davet etti.

BAHÇEYE OTURDULAR

Bu açıklamanın ardından alkış eşliğinde yürüyen HDP'liler, TBMM Genel Kurulu'na katılmayarak Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

HDP'den Meclis bahçesinde oturma eylemi