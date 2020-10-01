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    HDP'den Meclis bahçesinde oturma eylemi

    HDP'den Meclis bahçesinde oturma eylemi

    Kobani olayları nedeniyle yapılan operasyonlardan rahatsız olan HDP'li vekiller, Meclis açılışına katılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 14:26
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 14:26
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kobani soruşturmasının partilerine yönelik “siyasi intikam” operasyonu olduğunu belirterek, gözaltındaki siyasetçilerin keyfi bir şekilde tutulduğunu söyledi ve vekilleri protestoya davet etti.

    BAHÇEYE OTURDULAR

    Bu açıklamanın ardından alkış eşliğinde yürüyen HDP'liler, TBMM Genel Kurulu'na katılmayarak Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

    HDP

    HDP

    HDP

    HDP

    HDP'den Meclis bahçesinde oturma eylemi

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