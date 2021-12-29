HDP'den Meclis'e MİT hakkında soru önergesi

MİT'in Kuzey Irak'ta PKK'ya düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan HDP, Meclis'te bu operasyonlar hakkında detaylı bilgi istedi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör unsurlarına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Özellikle MİT kararlı adımlarıyla Kuzey Irak'a girerek Kandil'e göz açtırmıyor.

Terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini hızlandırırken PKK'ya verdiği destekle anılan HDP, gündeme yine bu konuyla geldi.

MİT'İN KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLARI...

PKK'lı teröristlerin cenazelerinde her daim boy gösteren, Kandil'in Meclis'teki savunuculuğu üstlenen HDP, dün bu konu ile ilgili Meclis'e soru önergesi sundu.

HDP'nin Türkçe bilmeyen vekili olarak tanınan Feleknas Uca, MİT'in Kuzey Irak'ta yaptığı gizli operasyonlar hakkında bilgi istedi.

"DETAYLARI BİZE AÇIKLAYIN"

Meclis'e verdiği soru önergesini sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Feleknas Uca, Twitter paylaşımında "MİT’in, Kürdistan’da yaşayan insanlara yönelik tehdit ve ajanlık dayatmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sorduk." ifadelerini kullandı.

HDP'li Uca soru önergesinde, "MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var, operasyonların detayları neler, MİT hangi kurumlar aracılığıyla faaliyet sürdürüyor, bilgileri kimlere aktarıyor," gibi sorular sorarak bilgi istedi.