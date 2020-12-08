HDP'den Meclis'te Kürtçe konuşalım çağrısı

Türkiye'de Kürt sorununun devam ettiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bunun en büyük delilinin Meclis'te Kürtçe konuşamadıkları olduğunu söyleyerek savundu.

12 gün kesintisiz sürecek 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Meclis'te başladı.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar söz aldı.

Sancar'ın HDP adına yaptığı bütçe konuşmasında gündemi yine farklıydı...

Mithat Sancar, Meclis'te Kürtçe konuşalamadığını, konuşma yapıldığında da tutanaklara "X" olarak geçmesinden yakındı.

Bunun bir Kürt sorunu olduğunu dile getiren Sancar'ın açıklamaları şu şekilde;

"KÜRT SORUNUNUN EN BÜYÜK DELİLİ MECLİS'TE KÜRTÇE KONUŞAMADIĞIMIZ"

“Cumhurbaşkanı geçen gün 'Bu ülkede Kürt sorunu yoktur çözdük’ dedi. 'Kürt sorunu vardır' dediği zamanları biliyoruz çözdük dediği nedir diye bakıyoruz.

Kürtçe konuşsam, çatısı altında konuştuğumuz Meclis’in tutanaklarında bilinmeyen dil olarak yer alır. Arapça konuşsam Arapça olarak girer, biliyorum daha önce gördüm.

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"BUNU ÇÖZEBİLİRİZ"

İngilizce konuşsam İngilizce girecek ama Kürtçe girmiyor. Bundan daha açık kanıt var mıdır Kürt sorunun varlığına. Türkiye’nin Kürt sorunu da demokrasi sorunu da iç içedir bunları ancak demokratik cumhuriyet formunda çözebiliriz.

"PRENSİP OLARAK TÜRKÇE DIŞINDA BİR DİL KULLANILDIĞINDA X DERİZ"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Sancar'ın konuşmasının ardından “Prensip olarak genel kurulda gerekse konuşmalarda tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Türkçe dışında dil kullanıldığı zaman, bilinmeyen dil ifadesi yazılmıyor. Onun yerine dip not olarak Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır notu düşülüyor.” dedi.