HDP'den Mersin'deki PKK saldırısına kınama

HDP, Mersin'de düzenlenen hain saldırıyı PKK ve terörist kelimelerinin kullanılmadığı bir metinle kınadı.

Türkiye, dün gece saatlerinde PKK'lı teröristlerin Mersin'deki polisevine düzenlediği saldırı ile sarsıldı.

Saldırıda 1 polis memuru şehit düşerken saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Lanet yağan saldırının ardından PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'den resmi bir açıklama geldi.

PKK ve terörist diyemediler

Saldırı kınanırken yine her zamanki gibi PKK ve terörist kelimelerinin kullanılmamasına dikkat gösterildi.

Partinin resmi sayfasında yayınlanan açıklama Twitter hesabında da paylaşıldı.

Partinin resmi sayfasından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıklaması:

Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz.

"Saldırıyı kınıyoruz"

Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir.

Mersin’de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz."