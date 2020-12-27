AİHM'in 'Demirtaş serbest bırakılmalı' kararından sonra açıklamalarda bulunan Sancar, Millet İttifakı'na yeni dönem çağrısında bulunarak Demirtaş'ı kurtaralım mesajı verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5'te Serbest Görüş programına konuk oldu.

Programda gazeteciler Yıldıray Oğur ile Ali Bayramoğlu’nun sorularını yanıtlayan Sancar, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar almasını da değerlendiren Sancar, Millet İttifakı'na bu yönde çağrı yaptı.

İttifaka yeni dönemi başlatmak için HDP'nin hazır olduğu çağrısında bulunan Sancar, ayrıca Demirtaş konusunda cesur davranılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

HDP'den Millet İttifakı'na Demirtaş çağrısı: Yeni dönemi başlatalım ViDEO

YENİ DÖNEM BAŞLATALIM

"Yeni dönemi başlatmak gerekiyor. Bu yeni dönemde HDP temel aktörlerden biridir. Bu yeni dönemi de en azından AİHM’in Demirtaş kararı üzerinden müzakere edebiliriz. HDP olarak biz hazırız. Muhalefetinde bu konuda cesur davranmasını bekliyorum. İktidar için oyun bitti. Bence hepimiz için oyun bitti artık ‘mış’ gibi yapmayalım. İktidarın bazı konularda gölgesinde yürüyerek, bu ülkeyi felakette gitmesini önleyemeyeceğimizi görelim. Gelin bu çerçeve üzerinden demokratik hukuk devletini, barışı konuşabileceğimiz bir çerçeveyi ortaya koyalım.

DEMİRTAŞ'I KURTARALIM

Bu kadar bariz hukuk ihlalleri hakimlerin ve savcılarında haysiyetine yönelik bir saldırıya dönüşüyor. Hala adalete inanan çok sayıda insan olduğundan, yaşananlardan vicdanının rahatsız olduğuna inandığım çok sayıda hakim ve savcı var. Bundan şüphe etmiyorum. Fakat sistem baskı, zulüm üzerine kurulmuştur. Bu sisteme gönüllü olarak hizmet edenler vardır ama kendi hayatında, çoluk çocuğunun geleceği için uymak zorunda olanlar vardır. İşte burası haysiyet meselesine dönüşüyor. O nedenle diyorum bütün bunlara karşı çıkmak, mücadele etmek haysiyet için mücadeledir.”