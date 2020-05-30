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    HDP'den Minnepolis olaylarına destek

    Amerika'da sokakları yakıp yıkan, polis merkezlerini taşlayan eylemcilerle ilgili açıklama yapan HDP, gösterilerin arkasında durduklarını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2020 - 11:24
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    HDP'den Minnepolis olaylarına destek

    HDP Dış İlişkiler Komisyonu, Amerika'da çıkan sokak olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Komisyon Eşsözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy'un imzasını taşıyan açıklamada, "Beyaz bir polisin George Floyd adlı bir siyah insanı çirkin bir kibir ve ırkçı motivasyonlarla katletmesini lanetliyoruz.

    SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

    Umarız bu vahşi cinayet polisi ırkçı şiddet uygulamak ve insan öldürmekten alıkoyacak önlemlerin alınmasına vesile olur. Gerekli siyasi, idari ve hukuki düzenlemeler yapılır. Amerika’da yaşayan siyahların ‘alamadıkları nefesi’ buradan hissediyor, özgür yaşam haklarını ve hak arama mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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