HDP'den muhalefet partilerine erken seçim çağrısı

Muhalefet partilerinin sık sık gündeme getirdiği erken seçim talebi için HDP'den, çalışmalara birlikte başlamalıyız mesajı geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'de eş Genel Başkan Mithat Sancar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinin gündeme sık sık getirdiği erken seçim talebi hakkında açıklamalarda bulunan Sancar, bu konuda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Hem HDP’den hem de diğer muhalefet partilerinden yükselen erken seçim çağrıları var. Muhalefet olası bir erken seçime hazır mı? " sorusuna yanıt veren HDP Lideri, ittifak ortağı olan partilere "Biz hazırız siz de hazır olun" diyerek HDP'siz yapılacak herhangi bir girişimin başarısız olacağını vurguladı.

Mithat Sancar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRLIK YAPMALIYIZ"

"Benim şöyle bir çağırım vardı; Bütün muhalefet partileri erken seçim konusu da dahil olmak üzere yeni dönem için bir diyalog mekanizması yaratmalıdırlar, birbirleri ile görüş alışverişinde bulunmalıdırlar, birbirleri ile müzakere etmelidirler.

Erken seçimin tarihini partilerin bu müzakere sonucunda belirlemek mümkün. Daha doğrusu erken seçime nasıl gidilebileceğini, erken seçime gitmek için nasıl bir politika izlenmesi gerektiğini muhalefet partileri müzakere etmelidirler.

Muhalefet partilerinin böyle bir müzakerede varacakları mutabakatı topluma mal etmek için de çalışmaları gerekiyor. Çünkü erken seçimin daha güçlü bir talep haline gelebilmesi için bir toplumsal sahiplenme şart.

"BİZE YARDIM ETMELERİ LAZIM"

Ama sadece HDP’nin çalışmasıyla erken seçimi gündeme getirmek ve gündemde tutmak kolay olmayabilir. Diğer muhalefet partilerine ve bütün toplumsal demokrasi güçlerine de önemli görevler düşüyor. Biz bütün toplumsal demokrasi güçleriyle bu diyaloğu yürütmek için çalışmalar yapıyoruz. Başından beri bizim parti politikamız budur. Bu noktada diğer muhalefet partilerinin de daha somut ve net tavırlar ortaya koyması lazım.

"HDP'SİZ HER GİRİŞİM BAŞARISIZ OLUR"

Kürt halkının işin içinde olmadığı hiçbir girişim çözüm üretemez. Kürt halkının bizatihi özne olmadığı, HDP’nin aktör olarak eşit bir şekilde muhatap alınmadığı hiçbir girişimden çözüm çıkmaz."