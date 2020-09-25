HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kobani operasyonlarının ardından iktidara karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlara ilişkin beraberindeki heyetle kameralar karşısına geçti.

HDP'nin yıldırılması için bu operasyonların yapıldığını savunan Mithat Sancar, iktidara karşı muhalefet partilerinin güç birliği yapmasını istedi.

"ANTİFAŞİST BLOK ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Sancar, "6-8 Ekim olaylarının sorumlusu HDP değildir. HDP yılmadı, yılmayacak. Antifaşist blok çağrımızı yineliyoruz.

"HERKES GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRMELİ"

Bu politikalardan rahatsız olan herkes gücünü birleştirmeli. Mücadeleyi büyütmenin yolu, yan yana gelmek. Ortak ilkelerde birlikte mücadele etmeliyiz. HDP'nin susmayacağını söylüyoruz. Bu duyuru, savaşa karşı olan herkese bir çağrıdır.

HDP'den muhalefet partilerine ittifak çağrısı ViDEO



"BİR ARAYA GELMEKTE GEÇ KALIRSAK.."

Bir araya gelmekte geç kalırsak yine kazanırız ama toplum olarak ödeyeceğimiz bedeller artacaktır. Çağrımızın aciliyeti de bundandır." ifadelerini kullandı.