Alevilerin siyasette daha çok söz sahibi olmasını belirten HDP'li Kemal Bülbül, Türkiye’de Alevi bir vali ve orduda general olmuş bir Alevi yoktur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı.

Evlerin duvarlarına yazılan "Alevi K" şeklindeki yazıların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de konuyla ilgili gazeteci Erdal Er'in YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Bu sorunların en büyük çözümünün Alevi toplumlarının siyaset yapmasından geçtiğini belirten Bülbül, Er'in bir sorusu üzerine "Türkiye’de Alevi bir vali ve orduda general olmuş bir Alevi yoktur." ifadelerini kullandı.

Geçmiş bir zamanda yaşadığı anısını da anlatan Bülbül, şunları söyledi;

"ALEVİ SEVGİSİ EFENDİ KÖLE İLİŞKİSİ İÇİNDE"

"Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'yken Madımak katliamının yeniden araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na görev vermişti. Bu bizim de dikkatimizi çekti bu. Yazı yazdım bizi Çankaya Köşkü'ne davet ettiler. Gittik 8 kişilik bir heyet karşıladı bizi.

Uzunca konuştuktan sonra dedim ki 'Çok özür dilerim bize göre insanların inancını beyana zorlamak bir insan hakkı ihlalidir ama bir şey soracağım. İçinizde Alevi var mı' dedim. 8 kişi birbirine baktı. İçlerinden biri dedi ki sayın başkanım ben dedi Alevilerin olduğu yerde valilik ve kaymakamlık yaptım. Dedim ki sizin şeyiniz bu işte çok severim niye çok severim, böyle egemen efendi köle anlamında bir sevgi o."

HDP'den neden Alevi vali ve general yok tepkisi İZLE



