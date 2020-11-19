HDP'den öldürülen terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu, HDP'nin suç örgütü olarak gösterilmesine tepki gösterirken HDP'li vekiller, Necmettin öğretmeni haince katleden terörist İsmail Sürgeç’in evine taziyeye gitti.

Tunceli'de sürdürülen 'Yıldırım- 4' operasyonu kapsamında, 10 Kasım'da Ahpanos Vadisi bölgesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç ile 1 terörist öldürüldü.

NECMETTİN YILMAZ'IN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRINI TALİMATINI VERDİ

Öldürülen terörist İsmail Sürgeç ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Terörist Sürgeç, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu hain saldırının talimatını veren isimdi.

ÜLKE SINIRLARI İÇİNDEKİ BİR NUMARALI İSİM



Ayrıca Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç'in yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer aldığı belirtildi.

PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ifade edildi.

HDP'DEN TAZİYE

HDP ise teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tunceli HDP İl Örgütü'nün önceki gün organize ettiği taziye ziyaretine HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun da katıldı.

HDP'liler, terörist İsmail Sürgeç'in ailesine ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi.

HDP NEDEN SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, HDP'yi suç örgütü olarak nitelendirenlere tepki göstererek "Bir partiye karşı olabilirsin, olabilir. Ama birbirimize saygı göstermek zorundayız.

CHP’nin bir özelliği var. Biz bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz, çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz.

HDP’ye kızıyorlar, kızabilirsin. Ama bir suç örgütü gibi görüyorlar. HDP’li başkanvekili Meclis’i yönetiyor. Bir şey söylüyorsanız bir mantık bütünlüğü olması lazım." ifadelerini kullandı.