HDP'den peş peşe Semra Güzel açıklamaları: Bize kumpas kuruluyor

Semra Güzel'in teröristle çıkan fotoğraflarının ardından dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis'te komisyon kurulurken, HDP'den peş peşe 'partimize kumpas yapılıyor' açıklamaları geliyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, geçtiğimiz günlerde PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi pozları ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

SEMRA GÜZEL İÇİN KOMİSYON KURULDU

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise, Güzel'e ait fezlekeleri görüşmek için bugün toplandı. Karma Komisyon dosyayı gündemine alması sonra hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi. 5 kişilik hazırlık komisyonunun bir aylık çalışma süresi olacak.

Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm deliller ve belgeler incelenecek.

4 PARTİ EVET OYU VERECEĞİNİ DUYURDU

Bu süreçte partilerin tavrı da netleşiyor. AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti evet oyu verecek. Son sözü de TBMM Genel Kurulu söyleyecek.

Oylamada dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkarsa Semra Güzel'in, yargılanmasının önü açılmış olacak.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Semra Güzel'in partisi HDP'den bugün bir açıklama yapıldı.

"HDP HER ZAMAN BARIŞÇIL OLMUŞTUR"

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin ve Diyarbakır Milletvekili Semra Güze'in terörle bağdaşmadığını belirterek hazırlanan dokunulmazlık fezlekesiyle ilgili konuştu.

Günay, "Bu fotoğraflar üzerinden HDP’yi parti olarak başka bir denklem içinde göstermek, demokratik ve barışçıl ziyaret zemini dışında yer alıyormuş gibi göstermek kimsenin haddine değildir. İkincisi, HDP, bütün sorunların savaşsız, çatışmasız, diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için mücadele eden bir partidir. Savaş ve çatışmadan beslenen bir iktidar bu konuda HDP’yi asla suçlayamaz. HDP, her zeminde barışçıl, demokratik, çatışmasız müzakere siyasetini savunmuştur, demokratik siyaseti savunmuştur. Bu konuda da ısrarcı olmaya ve mücadele etmeye devam edecektir.” dedi.

"HDP'YE KARŞI ORTADA BİR KUMPAS VAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde HDP'li Meral Danış Beştaş da konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

HDP'ye kumpas kurulduğunu söyleyen Beştaş, "Bu kumpasın farkındayız. HDP olarak bu süreci izleyeceğiz. Ortada bir kumpas var. Bu kumpas bir seçim kampanyası stratejisinin ayaklarından bir tanesi. HDP'ye demokratik siyaset yolunda kesinlikle geri adım attıramayacaklar." demişti.