HDP'den PKK’'nın sivillere yaptığı alçak saldırı sonrası ilk açıklama

PKK’nın alçak saldırısı sonucu 13 sivil vatandaş şehit oldu. HDP, konu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada "Barış ortamı hazırlayabilirdik" dedi.

Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi büyük ölçüde terörden arındırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece yaptığı açıklamada Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona erdiğini söyleyerek, PKK’nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın şehit olduğunu, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

PKK’nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

Konu ile ilgili Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP cephesinden ilk açıklama HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan geldi.

Gergerlioğlu, sivil vatandaşlara yönelik hain saldırı için daha önce barış çağrısında bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

BARIŞ İÇİN HER ŞEYİ YAPARDIM

"PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağsalim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı."