HDP'den S-400'leri satalım teklifi

HDP'den asgari ücret 4 bin, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olmalı önerisi geldi; kaynak olarak da savunma harcamaları azaltılıp, S-400'lerin satılması yönünde talepte bulunuldu.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri, dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Türkiye'nin mücadele verdiği cephelerde düşmana korku verdi.

HDP ise her fırsatta Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde ilk defa Sinop'ta test atışları yapılan S-400'ler hakıkında HDP'den yeni bir açıklama geldi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP'nin 'Halkın Bütçesi' adını verdiği bütçe teklifini paylaştı.

Hazırlanan bütçeye göre asgari ücret en az 4 bin TL, elektrik, doğal gaz, su ve internet ücretsiz olacak. Bütçede en düşük emekli maaşı en az 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

"BUNLARA KAYNAK OLARAK ASKERİ SAVUNMA SİSTEMLERİ SATILMALI"

Bütçedeki vaatlerin kaynağının sağlanması için savunma sanayi harcamaları azaltılacak, S-400'ler satılacak.