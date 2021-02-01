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    HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 17:21
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    HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret

    HDP, muhalefet partileri arasında “diyalog ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere” amaçlı ziyaretleri yapma kararı almıştı.

    Bugün de ilk ziyaret gerçekleşti.

    İLK ZİYARET KARAMOLLAOĞLU'NA

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet Saadet Partisi'ne gitti.

    Buldan'a HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç eşlik ederken, Saadet Lideri Karamollaoğlu'na ise Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcılarından Bülent Kaya ve Sabri Tekir eşlik etti.

    HDP den Saadet Partisi ne ziyaret #1

    HDP, İYİ PARTİ'DEN DE RANDEVU İSTEDİ

    Öte yandan HDP'nin randevu talepleriyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İyi Parti’den de randevu talebinde bulunduklarını söyledi.

    İyi Parti'den ise henüz bu talebe yanıt gelmedi.

    HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret VİDEO

    HDP den Saadet Partisi ne ziyaret #2

    HDP den Saadet Partisi ne ziyaret #3

    HDP 4 partiden randevu istedi

    HDP den Saadet Partisi ne ziyaret #4

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