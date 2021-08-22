HDP'den terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük talebi

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bir sonraki ittifaklarının Öcalan'a özgürlük ittifakı olacağını söyledi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

Özellikle Millet İttifakı cephepsinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor. CHP ise HDP'yi ittifakta tutmak istiyor.

HDP'DEN ÖCALAN ÇAĞRISI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak halk buluşmasında skandal bir çağrıda bulundu.

Sancar burada, terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi.

HDP'nin bir sonraki ittifaklarının Öcalan'a özgürlük ittifakı olacağını belirten Sancar şu ifadeleri kullandı;

MÜZAKARE İTTTİFAKI

Çözümsüzlük ve savaş politikalarının sembolü, tecrit uygulamasıdır. Bu blok, tecrit bloğudur. Sevgili kardeşlerim; İmralı’daki tecrit, basit bir hapishane uygulaması değildir. İmralı’daki tecrit; bir rejimdir, bir düzendir.

Bu rejimin, bu düzenin; İmralı’daki tecrit rejimi ve düzeninin temeli çözümsüzlük ve savaş politikasıdır.

"KÜRT SORUNU, TECRİTİN SONA ERMESİYLE MÜMKÜN"

O nedenle bir diyoruz ki; tecrit politikalarına karşı diyalog ve müzakere ittifakını kuracağız. Çünkü, Kürt sorununda çözüm ancak diyalog ve müzakere ile mümkündür. Bunun için de İmralı’daki tecrit, mutlaka sona ermelidir.

Mithat Sancar, terörist Öcalan için özgürlük istedi VİDEO



