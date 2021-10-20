HDP'den tezkere savunması: Türkiye Fransa'nın yerini almaya çalışmasın

Mehmetçik'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev süresi 1 yıl daha uzatılırken HDP, bu karara Fransa'yı savunarak tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda dün görüşüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 6 Ekim 2020'de verilen iznin, 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına izin verilmesi istendi.

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi, konuşmaların ardından oylanarak kabul edildi.

HDP'den tezkere savunması: Türkiye Afrika'da Fransa'nın yerini almaya çalışmasın VİDEO

HDP'DEN FRANSA SAVUNMASI

Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliğini Fransa'dan sonra HDP de endişe ile karşıladı.

Konu ile ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, partisi adına tezkereye karşı çıktı.

Türkiye'nin, son dönemde Afrika'ya asker göndermeye çalıştığını söyleyen Özsoy "Türkiye bu son zamanda Afrika'ya abanmış durumda, asker göndermeye çalışıyor. Fransa bölgedeki askerlerini bir yıl içinde yarıya indirmeyi düşünürken orada oluşan bu boşluğu doldurmak için birtakım askeri maceralara giriyor." diye konuştu

TÜRKİYE SİLAH SATMASIN

Özsoy, Türkiye'nin, Afrika ile ilişkilerinde meseleleri daha fazla militarize etmeden, silah satma yarışına girmeden çok daha farklı bir politika izleyebileceğini de, savundu.