HDP'den TSK'nın PKK hedeflerine yaptığı operasyonlara kınama Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları devam ediyor.. HDP ise operasyonları kınayarak Kürtlerin hedef alındığını ileri sürdü.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Ankara'da gerçekleştirilen hain bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine başlattığı hava harekatları devam ediyor..

Ancak her operasyon sonrası olduğu gibi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP/YSP'den operasyonlara ilişkin kınama açıklaması geldi.

HDP'li vekil TSK'yı hedef aldı

HDP/YSP'li milletvekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada TSK'nın operasyonlarını hedef aldı.

TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ifade eden Temelli, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kınamaya kalkıştı.

"Saldırıları kınıyorum, olan Kürt halkına oluyor"

"Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor" diyen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: