HDP'den TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK'ya verdiği destekle bilinen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı iktidara karşı koruyacaklarını belirtti.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kapatılmalı' açıklamasıyla gündeme gelmesi sonrası geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tabipler Birliği'ne barolar düzenlemesi getireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili çalışmaların en kısa sürede başlayacağını duyurarak "Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TTB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız?" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN DESTEK MESAJI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bugün konuyla ilgili partisinin grup toplantısında konuştu.

Buldan'ın gündeminde, PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Başkanı olması sonrası hakkında yapılan eleştiriler vardı.

"TTB BAŞKANI'NIN YANINDAYIZ"

Buldan yaptığı açıklamayla, HDP olarak TTB Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı'yı koruyacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"TTB Başkanı Fincancı'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bağımsız meslek örgütleri ve Şebnem Korur Financılar olduğu sürece bu iktidarın ürettiği tüm yalanlar bir bir suya düşmeye devam edecektir.

Türkiye'deki pandemi sürecinin yalanlarla nasıl yürütüldüğünü gördük. Halkın nasıl bir ateşin içine atıldığına hep birlikte tanıklık ettik. Bütün dünya biliyor ama buradan yeniden ifade edelim, ülkeyi baskı, korku ve yalanlarla yönetmeye çalışıyorlar."

HDP'den TTB Başkanı Fincancı'ya destek mesajı İZLE