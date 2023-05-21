HDP'den 'yargılanacaksınız' tehdidi Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde neler yapacaklarını itiraf etti.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerinden çıkan sonuç Kandil'in partisi HDP'nin planlarını bozdu.

Seçimi ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması üzerine plan kuran parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan fark atması ve Batı bölgelerinde yaşanan oy kaybı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Özerklik ve terör suçlularına özgürlük anlaşması bozulan HDP, söylem değiştirdi.

28 Mayıs öncesi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışma başlatan parti, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

"Hesabını vereceksiniz"

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tutsak arkadaşlarımız üzerinden kirli propaganda yapan Cumhur İtifakı tüm suçlarının hesabını verecek. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız haksızca zindanda tutulmalarına rağmen bir adım geri atmadan dik duruyorlar. İşte bunların tüm korkusu bundandır!

"Cezasını çekecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest kalmaları için söz verdiği Selahattin Demirtaş için şunları söylemişti: