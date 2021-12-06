HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 13 HDP'li milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayınlanarak, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Komisyona sevk edilen milletvekilleri şu şekilde:

İŞTE O 13 VEKİL

Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel, Muazzez Orhan Işık, Murat Sarısaç, Muş milletvekilleri Mensur Işık, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Hakkari Milletvekili Sait Dede.

2 VEKİLİN 2'ŞER DOSYASI BULUNUYOR

Gelen fezlekeler arasında Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in ikişer dosyası bulunuyor.

PKK'LILARIN CESETLERİNİ TAŞIDI, TAZİYEYE GİTTİ

Tunceli'de polis merkezine düzenlenen saldırıda etkisiz hale getirilen iki teröristin cesetlerini almaya HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü gelmişti. Önlü ayrıca terörist cenazelerine ve taziyelerine de katılmıştı.