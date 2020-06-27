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    HDP'li 3 vekil koronavirüse yakalandı

    HDP'den yapılan açıklamada yapılan 3 vekilin koronavirüse yakalandığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 15:51
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    HDP'li 3 vekil koronavirüse yakalandı #1

    HDP'den yapılan açıklamada yapılan 3 vekilin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

    Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    HDP'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

    "Daha önce de açıkladığımız gibi Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır.

    Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır.

    Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. "

    Ayrıntılar gelecek...

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