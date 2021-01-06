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- HDP'li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke
HDP'li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke
Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun'un dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'te.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 10:56
- Güncelleme : 06.01.2021 - 11:03
Meclis'te, terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'de terör propagandasında bulunan vekiller için harekete geçildi.
HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.
ABDULLAH ÖCALAN'IN YEĞENİ DE VAR
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller şöyle:
Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun.