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    HDP'li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke

    HDP'li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke

    Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun'un dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'te.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:03
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    Meclis'te, terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'de terör propagandasında bulunan vekiller için harekete geçildi.

    HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.

    ABDULLAH ÖCALAN'IN YEĞENİ DE VAR

    Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller şöyle:

    Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin  ve Remziye Tosun.

    HDP li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke #1

    HDP li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke #2

    HDP li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke #3

    HDP li 4 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak fezleke #4

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