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- HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı
HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan basın açıklamasındaki konuşmaları nedeniyle HDP'li 5 vekil hakkında soruşturma başlattı.
- İHA
- 23.02.2021 - 18:21
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak 2021 tarihindeki basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.
HDP'Lİ 5 VEKİLE SORUŞTURMA
Başsavcılık, HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatılmasına karar verdi.
5 ismin dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.