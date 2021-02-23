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    HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

    Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan basın açıklamasındaki konuşmaları nedeniyle HDP'li 5 vekil hakkında soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 18:21
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    HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

    Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak 2021 tarihindeki basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

    HDP'Lİ 5 VEKİLE SORUŞTURMA

    Başsavcılık, HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatılmasına karar verdi.

    5 ismin dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

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