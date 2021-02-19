- Haberler
- Gündem Haberleri
- HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
- AA
- 19.02.2021 - 15:58
- Güncelleme : 19.02.2021 - 16:42
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarına ilişkin soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında HDP'li 108 kişi hakkında dava açılmış çok sayıda gözaltı yapılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.
9 VEKİL İÇİN FEZLEKE HAZIR
Önümüzdeki günlerde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde savcılık dokunulmazlıkları bulunan HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
Hakkında fezleke hazırlanan vekiller:
- Fatma Kurtulan
- Garo Paylan
- Hüda Kaya
- Meral Danış Beştaş
- Hakkı Saruhan Oluç
- Serpil Kemalbay Pekgözegü
- Sezai Temelli
- Pero Dundar
- Pervin Buldan
DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILIRSA YARGILAMA BAŞLAYACAK
Savcılığın hazırladığı fezlekeler ise Meclis'e gönderildi.
Meclis'e ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.
HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.