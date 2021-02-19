HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarına ilişkin soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında HDP'li 108 kişi hakkında dava açılmış çok sayıda gözaltı yapılmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

9 VEKİL İÇİN FEZLEKE HAZIR

Önümüzdeki günlerde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde savcılık dokunulmazlıkları bulunan HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Hakkında fezleke hazırlanan vekiller:

Fatma Kurtulan

Garo Paylan

Hüda Kaya

Meral Danış Beştaş

Hakkı Saruhan Oluç

Serpil Kemalbay Pekgözegü

Sezai Temelli

Pero Dundar

Pervin Buldan

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILIRSA YARGILAMA BAŞLAYACAK

Savcılığın hazırladığı fezlekeler ise Meclis'e gönderildi.

Meclis'e ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.