HDP'li Ahmet Türk: Önümüzdeki dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi kariyeri boyunca desteğini esirgemeyen HDP'li Ahmet Türk, Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşmasında "Öcalan'ın özgürlüğü için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Resmi süreç başlarken muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti ve farklı kesimlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, dün HDP'nin Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Büyük ölçüde anlaşan Kılıçdaroğlu ve HDP'den, görüşme sonrasında olumlu mesajlar verildi.

Öcalan'a özgürlük sloganları

Aynı saatlerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Terör propagandası HDP'nin Nevruz'u bugün de Diyarbakır'da...

CHP'lilerin de katıldığı programda kalabalığa hitap etmek üzere sahneye HDP'li Ahmet Türk çıktı.

Türk, kalabalığı terör elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' sözleriyle coşturdu.

"Bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir"

HDP'li eski vekil şöyle konuştu:

Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy verme destekleme gibi bir hakkı yoktur. Sonuçta yeni bir dünyanın yeni bir sistemin inşası için önümüzde parlak bir dönem var.



Bugün bu iktidarın yarattığı kaosu ortadan kaldırmak için mücadeleyi güçlü hale getirmek gerekiyor.



Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte gerçekleştirmek için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız.

Sezgin Tanrıkulu da oradaydı

HDP'lilerin doldurduğu alanda bu sözler büyük alkış alırken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokolde kendine ayrılan yerde Türk'ü izledi.

"Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana"

Ahmet Türk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerlerinde yakın ilişki içinde olduğu bilinirken, CHP Lideri'nin bu sözlere ne tepki vereceği merak konusu.

Türk, uzun yıllara dayanan ilişkilerinin yanında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı geçtiğimiz 1-2 aylık sürede ilk destek açıklaması yapan HDP'lilerden biri olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 2017'deki adalet yürüyüşüne de destek veren Türk, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, "Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana." demişti.