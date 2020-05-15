HDP'li başkanın defterinden bomba tarifi çıktı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül'ün defterinde, bomba anahtar sisteminin nasıl çalıştığının anlatıldığı notlar görüldü.

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca sabah saatlerinden görevlerinden alındı.

3 ismin yerine de atama yapılırken, Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül'ün defterinde detayları ile bomba yapımı tarifi tespit edildi.

MEKTUP BOMBANIN ANAHTAR SİSTEMİ

Belgede, bomba yapımına ilişkin geniş bilgiler yer aldığı görülüyor.

Defterdeki notta, bomba anahtar sisteminin nasıl çalıştığı şemalar çizilerek anlatılıyor. Aynı notta bombanın etkilerine geniş yer ayrılırken, mektup bombanın katlanmaması gerektiği özellikle belirtiliyor.

MAAŞINI EŞ BAŞKANA BIRAKTIĞI BELGE

Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz'ın makam odasında da bir belge ele geçirildi. Belgede, yasal olmamasına rağmen maaşının 4 bin TL'sini eş başkan olarak tanımlanan Özden Gülmez'e bıraktığı görüldü.