HDP'li belediye başkanı ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı Ağrı merkezli 4 ilde ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

AA

Ağrı merkezli 4 ilde operasyon...

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.