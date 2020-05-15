HDP'li belediyelere kayyum atanması CHP'yi rahatsız etti

HDP'li belediyelere kayyum atanması CHP'yi rahatsız etti

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu, terörle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle HDP'li başkanların görevden alınmasına karşı çıktı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçileri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti.

Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyum atamaları yapıldı.

Kayyum atama kararına CHP'den jet bir tepki geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kayyum atamalarını darbe olarak değerlendirdi.

"KAYYUM DARBEDİR"

Kaftancıoğlu, "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor.. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor #Kayyumdarbedir" ifadelerini kullandı.