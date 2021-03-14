HDP'li Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Hain herör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin, terör propagandası yapan vekillerine yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise soruşturma nedeni olarak Öztürk'ün medya organlarına verdiği demeçler gösterildi.

Açıklamasında, Öztürk'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyareti dolayısıyla Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı anımsatıldı.



"PAPA İÇİN HAZIRLANAN PUL KÜRDİSTAN'IN SEMBOLÜDÜR"

HDP'li vekil, söz konusu pulu savunarak bölgedeki kürtlerin sembolü ve değeri olarak yorumlamıştı.

"KÜRDİSTAN HARİTASI KÜRTLERE AİTTİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Halkların Demokratik Partisi 27. dönem Milletvekili Berdan Öztürk hakkında bir kısım haber sitelerinde yayımlanan 'DTK olarak nerede olursa olsun haritamız bizim değerimizdir ve biz, her zaman Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz', 'Erbil’de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Bizler 5 bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu çerçevede Papa’nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan’da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar' şeklindeki açıklamaları nedeniyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.