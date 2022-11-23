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    HDP'li Beştaş, YPG teröristlerine selam gönderdi

    HDP'li Beştaş, YPG teröristlerine selam gönderdi

    TSK'nın Pençe-Kılıç Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li Meral Danış Beştaş, teröristlere selam göndererek, “Kobani, dünya halklarının umududur. Selam olsun Kobani’de direnen herkese” dedi.
    • 23.11.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 21:09
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    Türkiye'ye karşı son dönemde PKK ve onun uzantılarının saldırıları arttı.

    İstanbul'da ve Gaziantep'te düzenlenen hain saldırılarda 6 sivil şehit oldu.

    Mehmetçik bu saldırılara karşı Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını Pençe Kılıç Hava Harekatı ile vurmaya başladı.

    HDP rahatsız oldu

    Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken HDP, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız oldu.

    HDP'li Beştaş, YPG teröristlerine selam gönderdi

    Beştaş teröristlere selam gönderdi

    HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, operasyonu protesto etti ve hain teröristlere selam gönderdi.

    "Kobani, dünya halklarının umududur"

    Bağcılar'da açıklama yapan HDP vekil, "Kobani, dünya halklarının umududur. Kobani'de, kadınlar öncülüğünde IŞİD barbarlığına karşı destansı bir mücadele yürütmüştür. Selam olsun Kobani’de direnen herkese diyorum." dedi.

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