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- HDP'li Beştaş, YPG teröristlerine selam gönderdi
HDP'li Beştaş, YPG teröristlerine selam gönderdi
- 23.11.2022 - 21:06
- Güncelleme : 23.11.2022 - 21:09
Türkiye'ye karşı son dönemde PKK ve onun uzantılarının saldırıları arttı.
İstanbul'da ve Gaziantep'te düzenlenen hain saldırılarda 6 sivil şehit oldu.
Mehmetçik bu saldırılara karşı Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını Pençe Kılıç Hava Harekatı ile vurmaya başladı.
HDP rahatsız oldu
Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken HDP, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız oldu.
HDP'li Beştaş, YPG teröristlerine selam gönderdi
Beştaş teröristlere selam gönderdi
HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, operasyonu protesto etti ve hain teröristlere selam gönderdi.
"Kobani, dünya halklarının umududur"
Bağcılar'da açıklama yapan HDP vekil, "Kobani, dünya halklarının umududur. Kobani'de, kadınlar öncülüğünde IŞİD barbarlığına karşı destansı bir mücadele yürütmüştür. Selam olsun Kobani’de direnen herkese diyorum." dedi.