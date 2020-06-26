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HDP'li bir milletvekili koronavirüse yakalandı

HDP'li bir milletvekili koronavirüse yakalandı

İsmi açıklanmayan bir HDP'li milletvekili koronavirüse yakalandı. Partiden yapılan açıklamada vekilin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.