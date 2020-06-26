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    HDP'li bir milletvekili koronavirüse yakalandı

    İsmi açıklanmayan bir HDP'li milletvekili koronavirüse yakalandı. Partiden yapılan açıklamada vekilin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.06.2020 - 13:30
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    HDP'li bir milletvekili koronavirüse yakalandı #1

    TBMM'de vaka sayılarında artış yaşanıyor.

    Günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.

    İSMİ AÇIKLANMAYAN HDP'Lİ VEKİLİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Mecliste bugüne kadar 19 kişide virüse rastlandı.

    Meclis yönetiminin milletvekili ile temaslı bulunanların test yapmalarını istediği belirtildi.

    HDP'li bir milletvekili koronavirüse yakalandı #2

    HDP'DEN AÇIKLAMA

    HDP, bir vekilinin corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Söz konusu vekilin tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu da belirtildi.

    HDP'li bir milletvekili koronavirüse yakalandı #3

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