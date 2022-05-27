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    HDP'li Ebru Günay: TSK'nın operasyonları soykırım

    HDP'li Ebru Günay: TSK'nın operasyonları soykırım

    HDP, Suriye'nin kuzeyinde başlaması beklenen yeni harekat üzerine panik içinde. Parti Sözcüsü Ebru Günay, sınır ötesindeki operasyonların 'Kürtleri yok etme' amacıyla ilerlediğini iddia ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 10:34
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    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı...

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine önümüzdeki günlerde Suriye sınırında yeni bir harekat başlayacak.

    Ayn İsa, Ayn el Arab, Menbiç ve Tel Rifat’taki teröristlerin hedef alınacağı harekatta 15 bin kilometrelik alanın temizlenmesi planlanıyor.

    Ancak PKK'nın siyasi kolu olan HDP bu operasyondan rahatsız.

    HDP Sözcüsü 'soykırım' dedi

    Konuyla ilgili ilk açıklama HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan gelmişti. Mithat Sancar, harekat mesajına tepki göstererek muhalefeti buna karşı gelmeye çağırmıştı.

    İkinci açıklama ise HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan geldi.

    Ebru Günay, şu ifadelere yer verdi:

    "Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortadan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda yaşayan tüm halkların geleceğine yöneltilmiş bir plan.

    İttifak ortaklarına çağrı: Ses çıkartın

    Yaşayan tüm demokrasi güçleri, yazarlar, aydınlar, sanatçılar  demokratik kitle örgütleri iktidarın bu kirli oyununa ses çıkartmalıdır."

    HDP'li Ebru Günay: TSK'nın operasyonları soykırım ViDEO

    HDP li Ebru Günay: TSK nın operasyonları soykırım #1


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