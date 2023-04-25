HDP'li Erdal Aydemir Cumhur İttifakı'na tehdit savurdu: '14 Mayıs'ta mahkemeleri var' CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık özgürlük vaatlerini tekrarlaması, HDP ve Kandil'de büyük bir umuda yol açtı. Bunun üzerine HDP Milletvekili Aydemir, seçim gününü işaret ederek Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere yargılama tehdidinde bulundu.

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Hummalı çalışmaların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı.

Bu süreçte hem siyaset arenasında hem de sahada heyecan oldukça yüksek seyrediyor.

Bir yandan vatandaşların nabızları yoklanırken, bir yandan da adaylar seçim programlarını sürdürüyor.

Böylelikle vaatler halka açıklanıyor.

AK Parti cephesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir seçim takvimiyle vatandaşlarla buluşurken aynı zamanda hayata geçirilen projelerin de açılışını gerçekleştiriyor.

HDP, Kılıçdaroğlu'nun özgürlük vaadine umut bağladı

Muhalefette ise durumlar farklı.

Millet İttifakı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı ziyaretlerde tutuklu bulunan isimlere özgürlük vaadinde bulunuyor.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için sık sık açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, desteğini aldığı HDP'deki milletvekillerine de adeta yol açıyor.

Vaatlerin ardından Kandil'den de destek yağarken, HDP'nin özgürlük demeçleri ise bitmek bilmiyor.

Bu kez bu açıklamalara, tehditler de eklendi.

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta mahkemesi var"

Öyle ki HDP milletvekili Erdal Aydemir, düzenledikleri mitingde Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere yargılama tehdidinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bütün partilerin 14 Mayıs'ta mahkemesi var."