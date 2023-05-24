HDP'li Erol Katırcıoğlu'ndan Ümit Özdağ yorumu: Beyefendi bir de kayyum yetkisi istiyormuş 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ, ittifakın ortağı olan HDP'den tepki gördü.

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Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanını seçecek.

İlk turda sandıklardan çıkan sonuçlar, milyonları bir kez daha sandığa götürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Bu durum muhalefette dengeleri bozarak moral bozukluğuna neden oldu.

İkinci tur öncesi de gözler ATA İttifakı liderlerine çevrildi.

HDP'den Özdağ desteğine tepki

Sinan Oğan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirtirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Böylelikle Özdağ'a tepkiler de kaçınılmaz oldu.

İttifakta yer alan Özdağ, ilk olarak altılı masanın bir diğer destekçisi HDP'den tepki gördü.

Öyle ki partili isimler, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini belirterek tehdit dahi etti.

"Aklınızı başınıza alın"

Bu isimlerden biri de HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu.

Katırcıoğlu şu ifadeleri kullandı: