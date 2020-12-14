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    HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis

    HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis

    Görevden alınan HDP'li Rojda Nazlier, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 13:27
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    Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında geçen yıl 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, 22 Ekim'de tutuklanmıştı.

    "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenen HDP'li Nazlier, 14 Eylül'de görülen duruşmada tahliye edilmişti.

    Bugün ise Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması gerçekleşti.

    9 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

    Nazlier duruşmaya katılmazken, avukatları müvekkilinin beraatini talep etti.

    Mahkeme heyeti de Nazlier'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

    TERÖRİSTLERİ EVİNDE SAKLADI

    Nazlier hakkında hazırlanan iddianamede, HDP'li eski belediye başkanının PKK'lı teröristleri evinde ağırladığı belirtilmişti.

    İddianamede teslim olan PKK'lı terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T'nin "Nazlıer'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis bana göre 10 teröristten daha etkilidir." ifadelerine yer verilmişti.

    YAŞAM MALZEMESİ TEMİN ETTİ

    Öte yandan Nazlier'in, teröristlerin yaşam malzemesi temin etmesi için liste verdiği de ortaya çıkmıştı.

    HDP li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier e 9 yıl hapis #1

    HDP li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier e 9 yıl hapis #2

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