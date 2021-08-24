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    HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

    Görevine son verilen Kadırhan'ın, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.
    • AA
    • 24.08.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 10:26
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    HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

    Terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın, tutuklanmasına karar verildi.

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve 20 Ağustos'ta yakalanan Serhat Kadırhan'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    GEREKÇE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK

    Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kadırhan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alındı.

    Kadırhan, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    HDP li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı #1

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