HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM kürsüsünde Almanca ve Kürtçe konuşunca, Genel Kurul'da kısa süreli gerginlik yaşandı.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.

Bugün Genel Kurul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

Bu kapsamda HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca partisi adına kürsüye çıktı.

"ALMANCA VE KÜRTÇE KONUŞACAĞIM"

Uca, anadilde eğitim konusunda hükümete eleştirilerde bulundu.

Uca daha sonra, "Şimdi bu konuşmamı çok dilli bir vekil olarak Almanca ve Kürtçe olarak tekrar yapacağım" dedi.

Uca bu sözlerin üzerine önce Almanca konuşmaya başladı.

Meclis sıralarından tepkiler yükselirken TBMM Başkanvekili Haydar Akar müdahale etti.

HDP'li Feleknas Uca TBMM kürsüsünde Almanca ve Kürtçe konuştu VİDEO

"SAYIN HATİP RESMİ DİLİMİZ TÜRKÇE"

Akar, "Sayın hatip, belki bir kelime belki bir cümle olabilir ama hangi dil olursa olsun bir metin okunamaz. Resmi dilimiz Türkçe" dedi.

Akar'ın Uca'dan konuşmasını bitirmesini istemesinin üzerine HDP'li vekil bu kez de Kürtçe konuşmaya başladı.

Uca, Kürtçe konuşmasında, "Size sesleniyorum, bu Meclis'te Kürtlerin diline tahammül yok." ifadelerini kullandı.

Başkanvekili'nin bir kez daha müdahale etmesinin üzerine Uca, Kürtçe konuşmasını bitirip yerine oturdu.

"HATİP TÜM METNİ OKUMAMIŞTIR"

Konuşmanın ardından MHP sıralarındaki tepkilerin sesi yükseldi.

Akar, tepkiler üzerine açıklama yaparak "Hatip iki dilde daha konuşmasını tekrarlayacağını söyledi. İlk konuşması Almanca'ydı, Almanca da olsa, İngilizce de olsa Fransızca da olsa ana dilde de olsa mutlaka birkaç kelime söylenebilir ama bir metin uzun süre kullanılamaz. Çünkü Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir. Zaten hatip de bir metnin tümünü okumamıştır." dedi.