Meclis'te söz alan HDP Milletvekili Uca, Türkiye'nin Şengal'de sivilleri bombaladığını söyledi

TBMM'de 2021 bütçe maratonu devam ediyor...

Milletvekilleri söz hakkı alarak bütçeye ilişkin görüş ve itirazlarını dile getiriyor.

Bu kapsamda HDP adına Batman Milletvekili Feleknas Uca da söz hakkı aldı.

Uca, konuşmasında DAEŞ terör örgütünün, Ezidilere karşı saldırılarına değinirken Türkiye'nin de Şengal'i bombaladığını söyledi.

"TÜRKİYE ŞENGAL'İ BOMBALADI"

Uca, "7 bin Ezidi kadın DEAŞ tarafından kaçırıldı, 2800 kadının akıbeti hala belli değil. Tüm bunlar yetmedi, Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" dedi.

HDP'li Feleknas Uca: Türkiye Şengal’i bombaladı VİDEO