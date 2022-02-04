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    HDP'li Feleknas Uca'dan, AB ve NATO'ya 'Kış Kartalı' çağrısı

    HDP'li Feleknas Uca'dan, AB ve NATO'ya 'Kış Kartalı' çağrısı

    HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı 'Kış Kartalı' operasyonunu soykırıma benzeterek NATO ve AB'ye çağrı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 12:36
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    Mehmetçik'in, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı “Kış Kartalı” hava harekatı icra edildiğini açıkladı.

    HDP'DEN HAREKATA DAİR SESLER YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

    60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede, 80'e yakın hedef tahrip edildi.

    Operasyon sürerken terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den, PKK'ya karşı başlatılan 'Kış Kartalı' operasyonuyla ilgili sesler yükselmeye devam ediyor.

    HDP'li Feleknas Uca'dan, AB ve NATO'ya 'Kış Kartalı' çağrısı ViDEO

    "KÜRT TOPLUMUNA YÖNELİK SOYKIRIM"

    Partiden yapılan kınama açıklamasının ardından şimdi de HDP'li Feleknas Uca'dan 'soykırım' benzetmesi geldi.

    Uca, “Hedef Sincar ya da Mahmur değil, hedef Kürt toplumuna yönelik soykırımı tamamlamaktır.” dedi.

    HDP li Feleknas Uca dan, AB ve NATO ya Kış Kartalı çağrısı #1

    NATO VE AB'DEN YARDIM İSTEDİ

    NATO ve AB’ye de çağrı yapan Uca, yine Türkiye'yi şikayet etti.

    Uca konuyla ilgili, “Avrupa ne için var? NATO ne için var? Uluslararası güçler neye yarıyor? Dünya devletleri ne için var? Ezidi soykırımını izlemek için mi varlar? Açıkça söylememiz gerekir. Avrupa’nın sessizliği soykırımı onaylamak anlamına gelir.” dedi.

    HDP li Feleknas Uca dan, AB ve NATO ya Kış Kartalı çağrısı #2


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