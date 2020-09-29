HDP'li Garo Paylan Türkiye ile Azerbaycan'ı suçladı.

HDP'li Garo Paylan Türkiye ile Azerbaycan'ı suçladı.

Azerbeycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garo Paylan, Dağlık Karabağ'da tek suçlunun Türkiye ile Azerbaycan olduğunu söyledi.

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında korkulan oldu. Azerbaycan'a karşı geçtiğimiz gün Ermenistan’dan başlayan saldırı kısa sürede alevlendi.

Azerbaycan’ın karşılık verdiği ve uluslararası kamuoyunun korkuyla izlediği olaylar devam ediyor.

Ermenistan'ın sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

GARO PAYLAN'DAN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A SUÇLAMA

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, Azerbeycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaları gündemine aldı.

Paylan Dağlık Karabağ’da, Ermeni ve Azeri güçleri arasında yeniden başlayan çatışmalarda suçlu tarafın Türkiye ile Azerbaycan olduğunu söyledi.

Paylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karabağ’da, Ermenilerin Azerilere saldırdığı iddia ediliyor.KKTC’nin, Kıbrıs Rum Kesimi’ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ’da Ermenilerin Azerilere saldırma olasılığı odur.Karabağ’da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye’dirSavaşta yine önce hakikat ölüyor" ifadelerini kullandı.

