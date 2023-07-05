HDP’li George Aslan: Batı'da İslamafobi yok Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan HDP Mardin Milletvekili George Aslan, Batı'da İslamofobi'nin olmadığını belirterek, İslamofobi kavramının Türkiye'de abartıldığını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti ve tercihini yaptı.

Seçim sonuçlarına göre AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah’ın oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 49,37 oy oranı ile 322 milletvekilini meclise gönderdi.

En yakın takipçisi Millet İttifakı ise yüzde 35,12 oy oranı ile 213 vekil meclise gönderebildi.

Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 milletvekili kazandı.

Süryani asıllı vekil

HDP listelerinden seçime giren Süryani asıllı George Aslan Mardin’den milletvekili seçildi.

12 Eylül olayları sonrası Hollanda'ya giden ve milletvekili seçildikten sonra Türkiye'ye dönen Aslan, Batı'ya yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

İfadeleri dikkat çekti

Serbest TV programına katılan HDP Mardin Milletvekili George Aslan'dan son zamanlarda dünya genelinde yaşanan İslam düşmanlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Batı'da İslamofobi yok"

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasıyla gerilimin arttığı olaylar karşısında konuşan George Aslan, Batı'da İslamofobi'nin olmadığını savundu.

Aslan, Türkiye'de bu kavramın abartıldığını belirterek Batı'nın İslam'a karşı hoşgörülü olduğunu ifade etti.

"Bu söylemler gerçekten abartılıyor"

HDP Mardin Milletvekili George Aslan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: