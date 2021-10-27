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    HDP'li Gergerlioğlu ile Mustafa Şentop arasında gerginlik

    HDP'li Gergerlioğlu ile Mustafa Şentop arasında gerginlik

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 20:14
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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sert bir tartışmaya sahne oldu.

    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisinin milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü iddia ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki gösterdi.

    Gergerlioğlu, Şentop'un kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla TBMM’den zorla çıkarıldığını ifade etti.

    HDP'li Gergerlioğlu ile Mustafa Şentop arasında gerginlik VİDEO

    SİNİRLER GERİLDİ

    Bunun üzerine Şentop, Gergerlioğlu'nun konuşmasının şahsi konuşma olduğunu ifade ederek yerinden kalktı.

    Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ara verdi.

    Aradan sonra da Gergerlioğlu ile Şentop arasındaki tartışma devam etti.

    O anlar kameralara yansıdı.

    HDP li Gergerlioğlu ile Mustafa Şentop arasında gerginlik #1

    HDP li Gergerlioğlu ile Mustafa Şentop arasında gerginlik #2

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