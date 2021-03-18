HDP'li Gergerlioğlu'na Türk Tabipleri Birliği'nden destek

Terör propagandası nedeniyle 2 yıl hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir destek de Türk Tabipleri Birliği'nden geldi.

Terör propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurul'da okunmasıyla, milletvekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu'na muhalefet cenahından birçok destek mesajı gelirken, Türk Tabipleri Birliği de internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

MESLEKTAŞLARINA DA SAHİP ÇIKTILAR

Türkiye aleyhinde her konuda öne çıkan, terör örgütleriyle mücadelede her seferinde aleyhte söylemler üreten TBB'nin, meslekteşları Gergerlioğlu hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savunan açıklaması şöyle:

"HDP Kocaeli Milletvekili ve meslektaşımız Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü."





"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SUÇ SAYILDI"

"İfade özgürlüğü kapsamında bir sosyal medya paylaşımı bahane edilerek Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından 19 Şubat'ta onanmış ve geçen hafta Meclis'e ulaşmıştı. Son yıllarda seçme-seçilme hakkına, seçmen iradesine saygısızlık, demokrasiye darbe niteliğinde uygulamalar, benzeri kararlarla pek çok insan hakkında cezalar verilmekte ve toplumu sessizleştirmek için yargı eliyle yıldırma uygulanmaktadır."





"GERGERLİOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

"Anayasa Mahkemesi kısa bir süre önce benzer bir yolla milletvekilliği düşürülen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı vermiş ve Berberoğlu’nun milletvekilliğine geri dönmesi sağlanmış, bir yanlıştan dönülmüştü."



"Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu evrensel değerlere bağlı bir hekim olmanın yanı sıra bir insan hakları savunucusudur. Özellikle son dönemde cezaevlerinde yaşanan çok sayıda hak ihlalini gündeme getirmiş, insan hakları mücadelesi ile kamuoyundan önemli destek almıştır. Siyasi iktidar bir yandan İnsan Hakları Eylem Planı açıklarken, bir yandan da ihlallerin görünür olmasından rahatsız olmuş, biat ettirdiği yargıyı kullanarak Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda belirtilen gerekçelere aykırı bir şekilde Dr. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürmüştür."

"Bizler meslektaşları ve meslek örgütü olarak insan hakları savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanındayız."