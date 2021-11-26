Katıldığı ilçe kongresinde açıklamalarda bulunan HDP'li vekil Habib Eksik, "Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır kimsenin de gücü yetmez değiştirmeye." dedi.

Geçtiğimiz aylarda İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde bir esnafın 'Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır' ifadeleri tartışma konusu olmuştu.

Meral Akşener konuyla ilgili sessizliğini korurken, esnafa HDP'li vekiller sahip çıkmıştı.

2 gün önce Iğdır'da gerçekleşen HDP 4. Olağan İlçe Kongresi'nde de HDP'li vekilin 'Kürdistan' açıklamaları dikkat çekti.

"KÜRDİSTAN İSMİNİ KABUL ETMESENİZ DE KÜRTLER VARDIR"

Kürsüye çıkan HDP Ağrı vekili Habib Eksik, "Kürt kültürünü, Kürt halkını tanımasanız da Kürdistan'ın ismini kabul etmeseniz de Kürtler vardır." dedi.

HDP'li Habib Eksik: Kürtlerin toprağı Kürdistan'dır, kimse değiştiremez ViDEO

"KÜRTLERİN TOPRAĞININ ADI KÜRDİSTAN'DIR"

Eksik, açıklamalarına, "Kürtlerin dili vardır, Kürtlerin kültürü vardır ve var olacaktır. Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır kimsenin de gücü yetmez değiştirmeye." sözleriyle devam etti.