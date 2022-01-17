HDP'li Hakkı Oluç: 9 parti, 3'üncü yol ittifakı için toplanacak

TBMM’de düzenlenen basın toplantısında konuşan HDP’l, Saruhan Olur, 9 partinin katılımıyla 3’üncü yol ittifakının nasıl olabileceğine ilişkin toplantı yapılacağını söyledi.

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Oluç, yarın Ankara’da HDP'nin de aralarında bulunduğu 9 partinin katılımıyla, 3’üncü yol ittifakının nasıl olabileceğine ilişkin toplantı yapılacağını söyledi. HDP’li Oluç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantıya 8 siyasi parti ve HDP katılacak. Orada Türkiye'nin gündemi konuşulacak. Bu ekonomi politikalarının yarattığı sorunlar karşısındaki mücadelenin ve demokrasi eksikliği ele alınacak. Elbette ki bu tartışmanın bir parçası da 2023'de yapılması gereken seçimler olacak. Seçimlerde, nasıl bir tutum alınması gerektiği konusu da konuşulacak. Yani Türkiye'nin bütün meseleleri konuşulacak. Katılan partilerle birlikte ortak bir açıklama yapılır.”

“MECLİS DIŞINDAN PARTİLER”

Toplantıya şu anda HDP dışında 8 partinin katılacağını aktaran Oluç, "Meclis'te grubu olan partiler yok, Meclis dışından partiler. Esas itibarıyla adı kimi zaman 'demokrasi ittifakı' kimi zaman 'halk ittifakı' olarak adlandırılan bir '3'üncü yol ittifakı'nın nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinin yapılacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla 'millet ittifakı'nın içindeki partiler yer almayacak.” dedi.

“HDP’NİN ŞİDDETLE ÇATIŞMAYLA BİR ALAKASI YOKTUR”

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekelerin bu hafta TBMM Karma Komisyon'da görüşülmeye başlanacağını da hatırlatan Oluç, "Komisyonda görüşlerimizi açıklayacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete darbe vurulması, tasfiye edilmesi çabaları doğru değil. Demokratik siyaset zeminindeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. HDP'nin şiddetle çatışmayla bir alakası yoktur. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir.” diye konuştu.